Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Alonso
Tribuna libre

¿Indígena, aborigen o Amazigh?

Diego Ojeda Ramos

Telde

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:00

Hace poco, alguien comentó en una publicación mía: «En ese caso, y de acuerdo en que es mejor 'indígena' que 'aborigen'. ¿Por qué no utilizar ... la palabra 'Amazigh', que es como los indígenas canarios la decían?»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor en estado de ebriedad destroza su vehículo al chocar contra un taxi
  2. 2 Canarias vive un domingo de calor extremo
  3. 3 Tetrapléjico por una zambullida: «Te olvidas de la vida que imaginaste»
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según Lluís Serra Majem rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 Clavijo y Feijóo, juntos en Galicia
  6. 6 Caso Sociedad de Promoción: El consejo que abrió la caja de Pandora
  7. 7 Noche mágica de fuegos en San Lorenzo
  8. 8 Milos Lukovic llegará cedido a la UD Las Palmas: es el elegido para el gol
  9. 9 Le interceptan talando eucaliptos con una motosierra pese a la alerta por incendio forestal
  10. 10 La UD gana, golea y avanza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 ¿Indígena, aborigen o Amazigh?

¿Indígena, aborigen o Amazigh?