Desescalada, actividad física y deporte

A la hora de divulgar la información, en especial por parte de los medios de comunicación, se debe dejar claro los motivos por los que se permite esta actividad física en la fase actual y no subrayar, de forma errónea, que ya podemos hacer deporte sin más, porque así confundimos a la ciudadanía. En numerosas ocasiones se utiliza el genérico h acer deporte para prácticamente todo lo que tiene que ver con el cuerpo y el movimiento, y no es del todo correcto.

«Nadie saldrá a hacer deporte, ya que esto requiere una organización de competiciones y un entrenamiento que supone contacto con personas ajenas»

Hay un componente de la práctica deportiva que es entrenar para superar una marca ante una competición. Nadie saldrá a hacer deporte, ya que esto requiere una organización de competiciones y un entrenamiento que en su gran mayoría suponen un contacto con mayor cantidad de personas ajenas al domicilio. Por ejemplo, nadie podrá ir a entrenar con su equipo de baloncesto y tampoco jugar un partido de la liga o una pachanga amateur. Puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo.

También es importante hacer referencia a que las actividades y paseos que se hacen con los niños al aire libre mantengan las medidas de seguridad, es por ello que no se podrá hacer juegos en los que se impliquen otros niños y niñas como veíamos en algunas imágenes tomadas el pasado domingo. De la misma manera, cuando hablamos de distanciamiento no es lo mismo el distanciamiento social que el físico y en esta Fase 0 la distancia física de seguridad, cambia de manera radical cuando corres o vas en bicicleta. Porque esos dos metros de distancia recomendados en general parece no ser una medida preventiva que nos aleje del contagio cuando realizamos según qué actividad física.

Un estudio de las Universidades de Leuven y Eindhoven aporta que al correr o o ir en bicicleta esa distancia no es suficiente para protegerte del COVID-19. Recomiendan una distancia de al menos cuatro o cinco metros cuando caminan en la misma dirección, diez metros cuando corren y andan en bicicleta lentamente, y al menos veinte metros para un movimiento más rápido y las respiraciones, exhalaciones y el sudor puede ser un posible foco de transmisión del virus. Incluso hay tanta incertidumbre que el Levante de fútbol ha repartido mascarillas a sus futbolistas para ir adaptándose a una apertura del fútbol.

En fases posteriores no sólo se podrá aclarar qué deportes podrán iniciar sus rutinas de entrenamientos, sino que será imprescindible especificar los nuevos requerimientos de las instalaciones deportivas que se verán obligadas a adaptarse a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

En esta Fase 0 también se habla de la «apertura de entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales».

En este caso, se introduce el concepto deporte, una manifestación de la actividad física reglamentada e institucionalizada que comporta el entrenamiento y la competición. Que los deportistas profesionales inicien su desconfinamiento con entrenamientos individualizados primero y después en pequeños grupos, se puede entender. Pero lo que me preocupa es la coletilla y federados. ¿Esto significa que los deportistas no profesionales (muchos de ellos y ellas en edad escolar) también podrán iniciar ese tipo de entrenamiento y competición de forma gradual? Incluso si ahondamos en el ámbito del deporte profesional y se empieza a entrenar individualmente, ¿se levantarán los ERTE en los clubs que los hayan aplicado?

No se puede usar el término deporte libremente. Otro ejemplo ilustrativo: esta misma semana se ha celebrado en toda España el DEFC, Día de la Educación Física en la Calle, un día en que la Educación Física sale a la calle para mostrar a la ciudadanía que es una asignatura que enseña al alumnado a cuidar su cuerpo y mente a través el movimiento para mantenerlo activo a lo largo de su vida. Sin embargo, cambiamos la C de calle por la C de casa. Pues bien, algún medio de comunicación decía que era el Día del Deporte. Puede parecer lo mismo, pero no lo es.

Ante la incertidumbre de informaciones y la cantidad de casos que son asintomáticos, desde mi visión muy personal, dejaría el deporte competición y los entrenamientos para un futuro, cuando la situación esté más controlada.

La posibilidad de practicar actividad física al aire libre es una buena noticia y una medida muy saludable para la población en general.

Pero cuando usemos el término deporte y todo lo que conlleva, hay que ser muy cauteloso.

Miguelo Betancor es Doctor en Psicopedagogía.