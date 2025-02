Queda proclamada la segunda semana del mes de febrero como la semana de los gestos hermosos. No sólo dada la tradicional celebración de San Valentín ... el 14F y los arrumacos y detalles reforzados de cariño en torno a la misma. Sino por todo lo acontecido en este 2025 durante la semana que acaba. A lo largo de cuyas jornadas, cual saltos de pantallas en rápido modo y alegría, hemos sido testigos de episodios de lo más variopintos y singulares.

En primer lugar, testigos televisivos del juicio por el caso de la futbolista Jenni Hermoso, en el transcurso del cual una persona sordomuda experta oficial en peritaje de lectura de labios, con ayuda de una intérprete de lengua de signos, ha verificado ante el juez que el término realmente empleado por Rubiales fue el de 'besito' y no el de 'piquito'. Lo cual no quita valor de incorrección actitudinal.

En segundo lugar, por la expresión de «gesto hermoso» empleada por Donald Trump tras 'convencer» al rey Abdalá II de Jordania en su visita a la Casa Blanca –y aceptar a regañadientes este último- para que acoja en su país al menos a 2.000 niños palestinos enfermos desplazados de la Franja de Gaza…so pena de retirarle una ayuda anual a su país estimada en unos 1.500 millones de dólares.

En tercer lugar, porque antes de la firma unilateral entre el gobierno de Sánchez y sindicatos mayoritarios, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró desde Cádiz, -quizás contagiada por las chirigotas- aquello de «los perceptores del salario mínimo interprofesional van a poder disfrutar de los 50 euros más al mes en este 2025».

En cuarto lugar, porque después de esa firma unilateral entre Yolanda Díaz, CCOO y UGT (sin contar con los verdaderos pagadores, muy mayoritariamente pequeñas y medianas empresas al margen de convenios colectivos específicos y que también deben asumir el incremento de las cotizaciones sociales correspondientes), la ministra soltó una de esas pretendidas frases naturales con artificial carga emocional añadida, al referir lo de «permítanme que les diga que a España le ha sentado muy bien la subida del salario mínimo interprofesional».

En quinto lugar, por escuchar luego a la misma vicepresidenta y ministra Díaz -en la famosa rueda de prensa de la polémica posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobó finalmente la subida del SMI- catalogar o describir como «un nuevo acuerdo de diálogo social con anuencia bipartita con los sindicatos, un diálogo social que goza de muy buena salud en nuestro país». Modo sus vecinos contratan el catering de la Primera Comunión del niño o la niña, invitan al barrio e indican al proveedor que usted pagará la factura, según acuerdo de la comunidad de esos sus mismos vecinos.

En sexto lugar, por continuar escuchando a la señora Díaz respecto a que dicha mejora del SMI representa «un incremento de 50 euros al mes, 700 euros al año, cantidades exiguas, pero muy importante para familias que no tienen nada». Aspecto social y cuantitativo éste que, sin entrar ni ahondar o exponer con rigor en el análisis técnico del origen, causa, derivadas y consecuencias para nuestras Pymes, vaya por delante resulta imposible no estar de acuerdo siempre y cuando la carta firmada no lleve letra pequeña ilegible. Esa pequeña letra que, al contrario que a España como decía Díaz, no «ha sentado nada bien» a la misma máxima representante de Sumar para luego Restar.

En séptimo lugar, la pregunta. La bondadosa pregunta de Lucía Fernández, periodista corresponsal de Antena3 en La Moncloa, a Yolanda Díaz. La pregunta que, en definitiva, ha convertido esa rueda de prensa del pasado martes día 11 en trending topic de la información (además de la del doble borrado de whatsups) de esta España mía, esta España nuestra: «Finalmente se impone el criterio de Hacienda, y en torno a un 20% de los trabajadores tendrían que pagar el IRPF. Usted siempre ha defendido que no debería ser así, y quería saber cuál es su postura ahora y la de su departamento».

En Canarias, '¡uff, pa' que fue aquello, muchacho!'. El rictus de Díaz cambió como el de aquellos independentistas catalanes apostados ante una gran pantalla en las inmediaciones del Parlamento de Cataluña cuando, el 1 de octubre de 2017, Puigdemont ejecutó la declaración unilateral de independencia de Cataluña, generando sonrisas, lágrimas y abrazos, y la suspendió treinta segundos después para absoluta perplejidad de esos mismos que sonreían, lloraban y se abrazaban de felicidad.

-. Vicepresidenta Yolanda Díaz: …el artículo 31 de la Constitución Española dice lo siguiente: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad y que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio»… me he enterado por ustedes, por los medios…

-. Portavoz y ministra, Pilar Alegría: …Yo creo que este salto tan importante hay que explicarlo, porque creo que es una noticia buena y especialmente dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y creo que, además, cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que utilizar esa terminología de 'una parte que se lleva Hacienda'... no.

-. Vicepresidenta Yolanda Díaz: …He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes, y conversamos todos los días, pero la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes.

-. Portavoz y ministra, Pilar Alegría: …Eso no es así. (fin de la transcripción).

En octavo lugar de la sucesión de gestos hermosos, mismos líderes independentistas catalanes (más bien uno sólo, el otro número 1) que han vuelto a postrar al gobierno de Sánchez, generando lo nunca visto en la casa de todos los españoles: un yihadista co-autor de los atentados de Cataluña en 2017, entrando esposado bajo estricta vigilancia policial al Congreso de los Diputados como si aquello fuera la Audiencia Nacional, para manifestar en comisión, a iniciativa parlamentaria de Junts, sin prueba alguna y ante los diputados que optaron por seguir el juego ideado desde Waterloo, que el atentado fue obra del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país. Ahí es na'.

Acerca de lo cual se ha venido a manifestar coherente y contundentemente, por enésima vez, el constitucionalista y socialista presidente castellano manchego, Emiliano García Page: «en este país se ha llegado a santificar el lema de hacer de la necesidad virtud para justificar las cosas más horrorosas, incluso que ayer un terrorista en el Congreso humille la sede de la soberanía nacional».

En noveno lugar, y volviendo a Trump, destacando también por ese hermoso gesto de telefonear a Putin y empezar a acordar una próxima paz trufada en Ucrania. Trufada al aroma de todo o casi todo para el invasor, y la multa o castigo para el invadido y masacrado, incluyendo la posible cesión a Estados Unidos de esas tierras raras ucranianas que proporcionen a las empresas norteamericanas minerales necesarios para seguir desarrollando su industria y economía. Con Europa viéndolas venir, en lo que parece un juego a cuatro de la silla en el que nunca caen Estados Unidos, Rusia y China.

Aunque para gesto hermoso de verdad, el décimo de los que hoy les comparto. En absoluto irónico, sino muy emotivo y especial. El de auténtico valor y amor: la tremenda ovación recibida por doña Maru Albújar y don Antonio Torres el pasado día 15 en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Con los asistentes puestos en pie, reconociendo efusivamente desde todos los estratos de nuestra sociedad a estos dos últimos supervivientes de un grupito de siete maestros y maestras inigualables.

Aquellos que en 1965 iniciaron en nuestra isla e islas todo un desafío social dado el régimen político entonces imperante: la actividad docente a través de las ondas de Radio Ecca, nuestra Radio Ecca que celebra estos días su especial sexagésimo aniversario y que tanto bien hizo, ha hecho y sigue haciendo. Actualmente toda una vigorosa y potente plataforma digital educativa a través de Ecca.edu.

Aquellas ondas de radio que nos saludaban con aquel inolvidable «Desde las cumbres más altas de la isla de Gran Canaria, en el monte Constantino, llega ante ustedes Radio Ecca, emisora cultural de Canarias». Agradecimiento infinito, Radio Ecca. Muchísimas gracias de todos, y de todo corazón.