La reputación de doña Manolita

Nadie o casi nadie recuerda el spot publicitario del Gordo de Navidad de 2017, un anuncio en formato de cortometraje titulado 'Danielle', rodado y dirigido ... por el afamado Alejandro Amenábar. Una historia de amor entre una chica extraterrestre y un chico español cualquiera que quedaba prendado de la muchacha, con la que acabaría compartiendo el número agraciado en esa mágica fecha que representa el 22 de diciembre para los fans de los niños de San Idelfonso, entre los que me incluyo.

No fue el anuncio lotero-navideño de más éxito, sobre todo considerando que en nuestra retina memorística y auditiva sigue liderando la clasificación el del 'calvo de la Navidad', con esa maravillosa melodía tipo 'At the student café', del compositor francés Maurice Jarre (1924-2009).

Pero del spot de Amenábar me quedo con la última frase del protagonista cuando expresaba abrazado a su particular ET un 'qué suerte hemos tenido', Porque mejor quedarse con dicha frase, antes que con lo manifestado por el Consejo de la Juventud de España tras la emisión televisiva del anuncio.

Un Consejo de la Juventud que criticó el anuncio por (sic) «machista, sexista, que muestra una relación tóxica, con una mujer silenciada sin autonomía o control sobre su propia vida que ve al personaje masculino como su salvador», en palabras de la socialista Carla Millán, en aquel momento responsable del área de derechos e igualdad de oportunidades de dicho Consejo. ¡Pa' fliparlo!

Menos mal que el director del corto fue Amenábar, destacado defensor del colectivo LGTBI desde que reconociera públicamente su homosexualidad allá por el año 2004. Porque si el spot lo llega a dirigir el tándem Koldo-Ábalos con su libreto LaCarlotaseenrollaquetecagas, la que se hubiera armado. O no, dado el silencio (o el falso lamento) de los corderos, corderas y corderes del reino ferrazense acerca de la sórdida mercantilización femenina en su propio núcleo y entorno organizacional.

Turísticamente hablando, aquel 2017 cayó el Gordo en Canarias al recibir la cifra más alta de visitantes jamás alcanzada, prácticamente 16 millones de turistas. Cerrando ese ejercicio económico con 216.000 parados; 786.500 afiliados a la Seguridad Social; un P.I.B. regional de 43 mil millones de euros (de los que un 35,2%, o sea 15.200 millones, procedió del sector turístico); y 2.350 millones en recaudación impositiva generados en exclusiva por nuestro motor económico.

Y en cuanto a la lotería de Navidad para este 2025, lo crean o no, los números para el sorteo ya están a la venta. Yo ya tengo el mío. Y por vez primera, sin pretenderlo y sin hacer cola alguna, adquirido en la archiconocida administración de Doña Manolita, en Madrid, tal es su gran reputación como una de las administraciones más agraciadas y «generosas» en el reparto navideño de premios.

Pero el 'sorteo' de interés más inminente será el de la víspera de la festividad de Santiago Apóstol, cuando el Instituto Nacional de Estadística haga pendular el botafumeiro de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año en curso. Apuntando todo a que nuestra atmósfera canaria quedará impregnada de un agradable aroma a incienso que elevará a los altares de la afiliación a la Seguridad Social a un prácticamente estable millón de personas. Y con el paro en torno a 150.000 personas, cifra más baja no vista desde la crisis financiera de 2007-2008.

Porque transcurrido el primer semestre de este 2025, así lo constatan de igual forma los datos del Observatorio Canario de Empleo, que son como el algodón. No engañan. Con un nivel de paro en las islas que porcentualmente está a punto incluso de equiparse a la media de todo el país (en torno a un 12%). Destacando también, entre otros, los hitos relativos a que el paro de larga duración (desempleados que llevan buscando trabajo doce meses como mínimo) es de 68.500 personas, el dato más bajo desde 2009. O a que el paro juvenil (menores de 25 años) es de tan sólo 7.600 personas, la cifra más baja en toda la serie histórica.

El turismo no lo es todo, por supuesto. Y diversificar la economía no es una opción, sino una obligación. Pero sí que aquí, en las islas, lo arrastra todo. En positivo o en negativo. Y basta recordar el cero turístico causado por la Covid-19, para tener muy presente como en los peores meses de la pandemia, entre el total de parados y de empleados en situación de expedientes de regulación temporal de empleo, el número de trabajadores en sus casas sin actividad laboral alguna –directa e indirectamente vinculados al turismo, al comercio y al sector servicios en general- ascendió a la dura cifra de casi medio millón de personas, sino incluso más.

Acerca de encuestas, en fechas recientes se ha publicado un interesantísimo Barómetro de Percepción Turística elaborado por LLYC, firma global de marketing digital, consultoría de comunicación y asuntos públicos. «Una herramienta que mide el sentimiento social sobre el turismo en España y en cada Comunidad Autónoma, ofreciendo una radiografía reputacional del turismo conforme al análisis de la conversación digital (en redes, etc.) en cada región del país», en palabras definitorias y resumidas de la propia consultora.

Y en el caso de Canarias, tal y como se puede atender en el propio informe (barometroturismo.llyc.global), la reputación del turismo cae desfavorablemente por tres factores, los más reiterados en esa ingente cantidad de conversaciones digitales analizadas en redes sociales: masificación, salarios y vivienda, con los marcos referentes de las manifestaciones contra el turismo, de la huelga del sector la pasada Semana Santa, y de los problemas de seguridad y convivencia.

Masificación (colas) en nuestras carreteras que en absoluto tienen que ver con los turistas, en un archipiélago 'sexto país' del mundo en densidad de vehículos por habitantes (821 coches por cada 1.000 residentes). Y con actuaciones ya en marcha por las administraciones locales en escenarios de congestión, estos sí, de rent-a-cars en algunos de nuestros principales enclaves de interés turístico: para la adecuada conservación de los mismos; por el bien de la población residente próxima; y por el interés de proporcionar una experiencia grata a quien nos elige como destino vacacional.

Salarios del sector que cuentan ya en ambas provincias (posterior a la elaboración del Barómetro) con la rúbrica de los nuevos acuerdos de convenios alcanzados, gracias al entendimiento alcanzado entre patronal y sindicatos, y con el Gobierno de Canarias como simple facilitador y alentador del encuentro y consenso necesario. De los mejores convenios del sector en todo el país, superando también al de otros muchos sectores.

Escasez de vivienda, consecuencia de anteriores nulas políticas y promesas electoralistas vacuas respecto a la construcción de 'miles' de viviendas. Así como consecuencia de una nefasta ley estatal de vivienda que ha ahuyentado a los propietarios de viviendas vacías de la opción del alquiler residencial, por motivo de las prerrogativas y beneplácitos que «estimulan» la okupación e inquiokupación ('La Razón', 17.06.25, 'Unos okupas convierten una vivienda en un piso turístico, y Hacienda multa al propietario con 5.000 euros').

Ello, en una actual legislatura autonómica en la que, desde el Gobierno de Canarias, a la vez que desde su Consejería de Turismo y Empleo, se siguen dando favorables pasos de gigantes mediante la reforma y actualización de todo nuestro marco normativo turístico, con la persona residente en las islas como epicentro y beneficiario en toda toma de decisión legislativa, y con el objetivo de la triple sostenibilidad (social, medioambiental y económica) como hitos irrenunciables de nuestro turismo. No priorizando la cantidad, y sí la calidad.

Por lo que sí. A pesar de posibles errores del pasado y distorsiones del presente, ruego no dudar. Sigamos apostando por la positiva reputación interna y externa de nuestra particular doña Manolita. 'Esa' que proporciona a Canarias empleo, oportunidades de formación y desarrollo social y económico, prosperidad, transferencia de conocimientos, vínculos con otras regiones del mundo,…

Esa, nuestra actividad turística, a la que el chico enamorado del spot de Amenábar le dice, abrazado a ella, lo de 'qué suerte hemos tenido'