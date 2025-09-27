Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Acfi Press

Símbolos de nuestro turismo más sostenible

En un mundo cada vez más alocado en el que, -incomprensiblemente y ante la inacción total de esa extrañamente ya denominada 'comunidad internacional'-, acontecen barbaries injustificables e incomprensibles conflictos bélicos

David Morales Déniz

Diputado autonómico del Partido Popular de Canarias. Director de empresas y organizaciones turísticas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:37

27 de septiembre y volvemos a conmemorar el Día Mundial del Turismo, este año bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible'. Una celebración auspiciada por ... la Organización Mundial del Turismo O.M.T. en su continúo objetivo de la promoción y desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos: «la OMT aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental».

