Símbolos de nuestro turismo más sostenible

27 de septiembre y volvemos a conmemorar el Día Mundial del Turismo, este año bajo el lema 'Turismo y transformación sostenible'. Una celebración auspiciada por ... la Organización Mundial del Turismo O.M.T. en su continúo objetivo de la promoción y desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos: «la OMT aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental».

Un 27 de septiembre de hace ya cincuenta y cinco años, en 1970, en que se aprobaron los estatutos fundacionales de la Organización Mundial del Turismo. Época del año en que cambiamos de estación climática en según qué hemisferio nos encontremos: en el norte damos la bienvenida al otoño, mientras que en el sur «sus campos empiezan a oler a primavera», que diría el poeta. En Canarias supone ir preparándolo todo para el inminente arranque de nuestra turística temporada alta a partir de mediados de octubre.

En un mundo cada vez más alocado en el que, -incomprensiblemente y ante la inacción total de esa extrañamente ya denominada 'comunidad internacional'-, acontecen barbaries injustificables e incomprensibles conflictos bélicos. Por lo que refugiarse al menos en la consistencia del turismo mundial, consuela y transmite esperanza de cara al futuro. Más de 1.400 millones de personas en 2024 haciendo 'turismo'.

Barbaries y conflictos, tales como esa aborrecible e inadmisible masacre de la población civil en Gaza (como antes también en distintos países africanos). O ese otro despropósito expansionista de la Rusia de Putin en la parte oriental de nuestro continente, y por el que las costuras de una otrora sólida Unión Europea empiezan a saltar por los aires, con claro riesgo de que se extienda, no ya a las puertas de Europa, sino que entre hasta nuestro mismísimo salón de baile.

Con drones y aviones militares rusos invadiendo el espacio aéreo europeo –léase de la OTAN-, interferencias en los GPS de aviones de las autoridades europeas, ataques de piratas informáticos a los sistemas de nuestros aeropuertos,…Un mundo, por desgracia, cada vez más polarizado, con bloques de países afines cada vez más enfrentados entre sí, en el que la mecha pudiera estar próxima a punto de no deseada chispa.

Pero un mundo en el que, por seguir confiando y refugiándonos, decía, en el turismo como palanca de interacción humana. Con en esa ingente transferencia tanto de experiencias inolvidables de ocio y descanso (en óptica de un tradicional turismo de sol, playa, gastronomía, senderos rurales y tantas otras variantes más); como de aprendizaje y conocimiento (en óptica, en su caso, del turismo que representa el sector de los congresos y convenciones). Áreas en todas las cuales Canarias sigue siendo referente internacional de primer nivel.

Una Canarias, un Turismo de Islas Canarias, que ha definido con meridiana claridad y con más fuerza si cabe su hoja de ruta y política turística para las próximas décadas: la hoja de ruta de la triple sostenibilidad, en lo social, en lo medioambiental y en lo económico. Con un protagonista principal: la sociedad canaria, la anfitriona, la que impregna de todo positivo valor posible a un destino tan singular y variado como el nuestro. Una sociedad canaria que, en este 2025 y con todo merecimiento, vuelve a reflejarse en las entidades designadas premios de Turismo Islas Canarias.

Como Bodegas El Grifo, de Lanzarote, Premio a la Excelencia Turística. Con su trayectoria de 250 años (iniciando su actividad nada más y nada menos que en 1775) «uniendo tradición, innovación y sostenibilidad en la vitivinicultura, con proyectos pioneros de agricultura ecológica, viticultura regenerativa y producción energética renovable», como así descrito por la organización de dichos galardones. Un premio que, en el fondo, viene a reconocer el valor de todas nuestras bodegas y bodegueros a lo largo y ancho del archipiélago, a la vez que a nuestro sector primario en general.

Con nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), y su merecido Premio a la Trayectoria Turística, «por su labor constante en garantizar la seguridad y la confianza de los visitantes, un factor estratégico que convierte a Canarias en un destino de referencia internacional», en palabras del comité organizador. A las cuales yo añadiría, sin dudas, elemento vertebrador de la marca España, al igual que nuestras policías locales y nuestra policía autonómica lo son por igual también de la marca Islas Canarias.

A la cadena GF Hoteles, de Tenerife, por ese su Premio Turismo al Empleo Sostenible, conforme a «su compromiso con el empleo de calidad, la conciliación laboral y familiar y la gestión del talento, impulsando un entorno laboral motivador y responsable». Con una muy específica labor psico-social, quisiera reseñar yo, llevada a cabo por sus propietarios en el transcurso de la dura etapa pandémica del confinamiento, siempre manteniendo el ánimo de sus equipos, aún en la fría distancia a través de una pantalla de ordenador, para «resistir, resistir y volver a resistir» ante el virus que lo trastocó todo.

Con el Proyecto de Comunidades Turísticas Circulares como Premio Turismo a la Innovación. Una destacada iniciativa de Ashotel y el sector agrario que conecta turismo y campo mediante la gestión de residuos orgánicos convertidos en compost, favoreciendo la economía circular y el kilómetro cero. En el fondo, viniendo a materializar también de facto uno de los valiosos aspectos de ese programa transversal 'Crecer Juntos' de las Consejerías de Turismo y de Empleo, y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria. Porque en y para Canarias, todo suma.

Al igual que con el tinerfeño ayuntamiento de Adeje, y su Premio al Destino Turístico Sostenible, «por su apuesta en la gestión eficiente de los recursos, la minimización de residuos y el impulso de energías renovables, convirtiéndose en referente en sostenibilidad». Unos conceptos e intervenciones prácticas todos ellos, afortunadamente cada vez más presentes en la la realidad de nuestros 88 municipios.

Y, por último, pero no menos importante, el Hotel Taimar, en Fuerteventura, como Premio a la Accesibilidad e Inclusividad. «Ejemplo de turismo inclusivo con un alto porcentaje de habitaciones adaptadas y múltiples servicios para personas con distintas necesidades, reconocido incluso por Naciones Unidas». Ante el que, por defecto profesional y por experiencia vital, me quito el sombrero. Ante sus propietarios y sus profesionales. Porque no sólo va de instalaciones físicas adaptadas para la plena integración y disfrute de personas que enfrentan desafíos físicos y sensoriales. Sino porque su grandeza reside en su corazón, dedicación y devoción al servicio.

Destaquemos por ser lo que somos. Islas Canarias, de todo corazón, probablemente uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Feliz Día Mundial del Turismo.