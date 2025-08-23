Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Pizzas Sabelotodo: el secreto está en la masa

David Morales Déniz

Diputado autonómico Partido Popular de Canarias. Director de empresas y organizaciones turísticas

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:07

Vivimos tiempos anómalos, extraños, paradójicos, preocupantes. Las interferencias y distorsiones sociales, económicas y políticas son de tal calado respecto a los patrones estándares y límites ... de convivencia estable, hasta ahora respetados y respetables durante las últimas décadas, que el actual 'décalage' o desajuste entre estabilidad pasada e inestabilidad presente no puede más que generar un desconcertante futuro. A nivel nacional e internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

