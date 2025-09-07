«Hackeando las instituciones», dice

Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Avión de Ryanair. EFE

Cierto es que ambas entidades, Ryanair y Aena, son empresas -en su acepción más amplia - y de forma general se les presupone una absoluta independencia respecto a su toma de decisiones en cuanto a la consecución de los objetivos empresariales que se proponen alcanzar

David Morales Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:55

En transporte aéreo, conectividad y turismo, la noticia candente de las últimas fechas se refiere a la decisión de Ryanair de cerrar algunas de sus ... bases en nuestro país, así como la de reducir frecuencias de vuelos en determinadas rutas con origen o destino en varias ciudades de España y del extranjero.

