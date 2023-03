¡Cuánto daño!

Quiero pensar que socialistas y Unidas Podemos no pudieron conciliar anoche el sueño. Quiero pensar que, al irse a la cama, cayeron en la cuenta del error, inmenso error, cometido en las semanas precedentes y consumado en una sesión plenaria del Congreso que transparentó una fractura casi irreconciliable en el Gobierno. Pero creo que una cosa es lo que quiero pensar y otra lo que realmente sucedió anoche.

Porque de verdad creo que Carmen Calvo se fue a la cama feliz y contenta con haber hecho trizas a Irene Montero y su equipo. Y la ministra de Igualdad y los suyos también creo que conciliaron el sueño satisfechos de haberse mantenidos fieles a sus convicciones y no haber cedido un milímetro. Unas con el feminismo clásico, otras con las teorías 'queer'... fíjense a dónde hemos llegado: la defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres dando pie a una batalla aplaudida por la derecha y que la extrema derecha ve con la lujuria de los clientes de un club nocturno donde unas mujeres se pelean en un ring lleno de barro, con pantalones cortos y camisetas ajustadas...

El daño que hace la izquierda, esa que iba a cambiar este país, al feminismo es mayúsculo. E imperdonable. Porque avanzar en la consolidación de los derechos cuesta años; retroceder es cuestión de segundos: lo que duró la votación de ayer.

Cuando hoy unos y otros, unas y otras, se levanten y se miren al espejo, igual caen en la cuenta de lo que ven: un Gobierno de izquierdas (o sea decía hace tres que era) hecho añicos y el feminismo dañado por quienes prometían ser sus grandes defensoras. Ellas, que cogieron la bandera y se pelearon para ver quién la agitaba con más fuerza, al final han destrozado el paño y se quedan con un mástil sin tela.

La soberbia es mala consejera y este ha sido un duelo de facciones rebosantes de ese pecado capital. Todo lo que en ambos bandos eran carencias lo compensaban con un orgullo sobredimensionado. La consecuencia es lo que hemos visto: cerrazón por ambos lados al diálogo.

Así las cosas, es un 8-M triste, muy triste. Tristísimo. ¿Ha muerto el feminismo? No, por supuesto que no. Pero han matado los avances y no solo por la ley del 'sí es sí' -que era manifiestamente mejorable, a todas luces-, sino porque han dado argumentos a los del 'no quizás no sea no'. Ese es quizás el mayor reproche: dar aliento a las tesis contrarias al feminismo. Al clásico y al 'queer'...

¿Y Sánchez? Pues a saber cómo durmió anoche tras la evidencia que está al frente de dos gobiernos en uno. En eso no hay duda: sí es sí.