El cuento de la sostenibilidad Ultramar El tiempo da y quita razones. La sostenibilidad no es una opción, es una necesidad

Podría parecer un cuento, pero no lo es, aunque algunos se lo tomaron a cuento. Y así andamos.

Hace tiempo, bastante tiempo, cuando vivíamos embriagados por las que creíamos excelencias del crecimiento infinito, del derroche sinfín, hubo quienes empezaron a llamar la atención sobre el sin sentido en el que estábamos.

No era fácil la tarea. No decían lo que pensaban, sino que pensaban lo que decían, que no es lo mismo. Y aquello, además de ser poco común, crujía entre cuantos andábamos de fiesta. Eran eso, unos aguafiestas y, en consecuencia, qué otra cosa que tratarlos como tales.

Pero la fiesta terminó y, entonces, en la resaca, regurgitamos algunos conceptos que les habíamos oído pero no entendido a aquellos que tachamos de ilusos, románticos, utópicos; y en el aturdimiento empezamos a comprender que cosas como el cambio climático, la crisis energética, el freno al desenfreno o las energías limpias no eran lindezas de unos iluminados.

Algunos de esos que pensaron antes de decir, que empezaron a barruntar lo que nos venía, andaban por aquí, por los pagos del sureste grancanario, y así entre otras cosas surgió en el año 2006 el seminario internacional de comarcas sostenibles, que esta semana volvió a cobrar vida, con el propósito de hacer una llamada de atención sobre la necesidad de fomentar acciones, políticas, estrategias, conciencia..., que incidan en la necesidad de incorporar la sostenibilidad en todos los ámbitos de nuestra vida y apostar, como se sigue haciendo 15 ediciones después, que hubieran sido 17 de no haberse cruzado una maldita pandemia, por continuar ahondando en el pensamiento y conocimiento para concluir, decir, por donde hay que ir para corregir esta deriva en la que nos encontramos, porque de no hacerse con inmediatez estamos abocados al desastre, de hecho ya hay mucho colapsando, como asevera ya toda la comunidad científica.

Por más que hayan dicho los primos de Rajoy, los Bolsonaros, Donald Trump y demás negacionistas mediante, el tiempo da y quita razones. Y en el sureste estaba la razón. El tiempo lo ha dicho. Hoy la sostenibilidad no es una opción, es una necesidad.

Y por si alguien tenía aún alguna duda ahí tenemos la guerra de Ucrania aportando una razón más, el ingobernable precio del gas y el petróleo demuestra que las energías renovables han pasado a ser, además, una cuestión de seguridad nacional.