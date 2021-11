Este domingo se celebrará el 11º Gran Canaria Maratón. Tras diez ediciones en Las Palmas de Gran Canaria que no dejó ninguna huella, ya que como mismo llegó se fue, ahora llega la primera edición en Maspalomas. Lo que vendieron como «otro proyecto» es lo mismo de siempre, pero con matices a nivel organizativo que tarde o temprano tendrán su repercusión. Sin medio maratón, el resto es un copia y pega: Maratón, 10K, 3K Accesible, carrera de niños, carrera de institutos y carrera del desayuno.

A lo largo de estos años, los habituales de esta columna de opinión de cada miércoles, han comprobado la insistencia por mi parte de resaltar que este evento político-deportivo no tenía detrás ningún beneficio para el atletismo de base de la isla. Años y años con el mismo discurso, algo que ayer en la presentación de la primera edición de Maspalomas me hizo recordar al soniquete de siempre en torno a esta prueba. Éxito de participación, atletas de más de 30 países, más de 5.000 participantes, incluyendo a niños o a los que acudieron a la caminata 3K, etc, etc.

A algunos no les ha gustado nada de nada durante estos años que se reflejen los datos reales de un evento que tiene un presupuesto muy alto. Que solo en una ocasión se pasase de los 1.000 finisher en la prueba reina que da nombre a la carrera no es ni mucho menos sinónimo de éxito. Pero los años pasan, los consejeros pasan, la sede cambia y se continúa con el mismo erre que erre.

Si corren 300 no son 600. Este pequeñito detalle molesta y mucho y ese nervio que le entraba a alguno o algunos con el maratón en Las Palmas de Gran Canaria ha llegado también a Maspalomas. El algodón no engaña y por mucha lista de inscritos que anuncien, teniendo como premisa ediciones anteriores, este domingo se conocerán los detalles de cuántos maratonianos se esforzarán al máximo para cumplir el gran objetivo de cruzar la línea de meta tras 42 kilómetros.

Volviendo al nervio, la organización del Gran Canaria Maspalomas Marathon -Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y DG Eventos- sin olvidarnos del siempre presente Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, han vetado mi presencia en los comentarios en la retransmisión de la carrera de este domingo en Televisión Canaria. Un detalle que cada cual valorará, pero al final estas cositas pequeñitas evidencian nerviosismo y recalco que si son 300 son 300, si se celebra un campeonato de España con 80 atletas son 80 atletas...

El domingo nos vemos en Maspalomas.