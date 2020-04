En el Congreso de los Diputados, este jueves los partidos conservadores PP y Vox acusaron al Gobierno de Pedro Sánchez de mentir sobre el número de muertos por coronavirus. Por una parte, Pablo Casado reclamó una auditoría, mientras que Santiago Abascal dijo que las cifras que ofrecía el Ejecutivo eran un «bulo». Ambas formaciones políticas, además, criticaron que ni Moncloa ni los medios de comunicación, estaban siendo valientes a la hora de mostrar imágenes de morgues y ataúdes, tratando así –según ellos– de edulcorar la tragedia. Hasta ahí llega la estupidez humana.

Pero esta tragedia es la que es y, en cualquier caso, ¿qué más da conocer con exactitud el número de fallecidos si aún siguen sanitarios trabajando en condiciones bochornosas por la falta de medios? ¿En qué cambian las cosas conociendo que en vez de 200 son 300 o mostrando imágenes de cadáveres a la población? Son debates absurdos, triviales y con escaso contenido, solo justificados por el afán de algunos partidos de la oposición de hacer política y acabar con Sánchez aprovechándose del virus.

«Autoridades: no confundan hablando de desconfinamiento, todavía queda camino por recorrer»

Es época de alianzas y de remar todos al mismo lado y no lo digo por subirme al carro de los utópicos y populistas. Es que en situaciones extremas, es donde se ve realmente si las personas tienen una fachada impecable, pero podredumbre en los tuétanos. Aquí no hay un solo responsable, lo son todos los que en algún momento han tenido la responsabilidad de decidir o han secundado las decisiones porque si algo está haciendo esta crisis, es dejar a muchos con las vergüenzas al aire. Y si no, que le pregunten a Boris Johnson que no quería confinar a su población y casi acaba en el otro barrio, a Trump que sigue sin ser contundente a pesar de que tiene medio país en alerta, a Merkel, que presumía de gestión y ya tiene casi 2.000 víctimas mortales o al propio Quim Torra, que renegaba de nuestro Ejército hasta que tuvo que pedirle ayuda para desinfectar su país.

Pedro Sánchez y su Gobierno han cometido muchos errores, cierto, y a toro pasado, es fácil localizarlos y juzgarlos. Y también su comité científico probablemente se ha visto desbordado por esta situación única y, ¿quién no? Pues esos profesionales de la ciencia son los que deben de sacarnos de este atolladero, gobierne quien gobierne y los ataques políticos les ayudan muy poco. ¿Que hay que prorrogar el confinamiento? Lo que haga falta. ¿O acaso una vida no vale lo suficiente para estar encerrado más tiempo en casa? Autoridades: no confundan hablando de desconfinamiento, todavía queda mucho camino por recorrer.