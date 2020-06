Complejo de inferioridad

«Antes se podía discutir de política, vacilar, incluso disfrutar. Ya no somos capaces no siquiera de hacer autocrítica del partido que nos gusta. ¿En qué momento nos han robado el cerebro?, ¿en qué momento le ha mutado a Guardiola?, ¿qué necesidad tiene de hacer eso? Él no tiene ese corazón, no es un mal chico. No sé quién maneja su cerebro político, no lo entiendo”. Estas palabras las expresó el exguardameta internacional Santi Cañizares al ser preguntado por el entrenador del Mánchester City, Pep Guardiola. El técnico catalán ha radicalizado cada día más su discurso anti español hasta límites vomitivos, y más cuando en su época de jugador jamás se significó tan independentista e incluso fue de los jugadores más importantes de la selección española.

“Los ideales de Guardiola no me sorprenden, sus complejos me hacen hasta gracia»