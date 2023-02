¿Cuándo se cobra?

Es posible que piensen que las facturas se pueden pagar soplando. Que otro tanto sucede con las cuotas de autónomo. Que las personas contratadas viven solo con el aire que respiran, porque cuando van al supermercado se lo regalan todo y por tanto pueden estar meses y meses sin recibir un céntimo. Solo asumiendo todo esto, que es un disparate, evidentemente, se puede entender cómo funciona la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. Desde hace unas semanas no paran de llegar los mensajes de profesionales del sector cultural que han actuado dentro de su extensísima programación y que ya no saben qué hacer para que les paguen lo que les adeudan. La lista de impagos es interminable, aseguran. Ninguno se atreve a dar la cara, porque temen que la espera se extienda aún más en el tiempo, como represalia. Sea ese temor infundado o no, lo cierto es que se deben actuaciones todavía de 2022. Delas celebradas en lo que va de 2023, por supuesto que también, faltaría más. El pánico lo ha disparado el carnaval. Es bien sabido entre el sector cultural que las carnestolendas tienen prioridad absoluta dentro de la Sociedad de Promoción. A la hora de cobrar, por supuesto, así que con pavor se da por hecho que hasta que esta fiesta culmine y se haya abonado hasta la última factura... el resto seguirá con lo suyo metido en un cajón, durmiendo el sueño de los justos.Lo peor de todo es que esta situación no es nueva. Viene de viejo. Y no pasa nada. Se programa con la pólvora del rey y se paga cuando apetece, a quien apetece y sin orden de llegada. Como en las repúblicas bananeras.