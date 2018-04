Cifuentes y el penalti

Ay, ay, ay... Esta España en la que vivimos en la que remueve más conciencias el penalti marcado por Cristiano Ronaldo que el resto de escándalos que sacude nuestra geografía. Un país en el que Cristina Cifuentes sigue siendo vitoreada por los fieles del Partido Popular después de que se haya demostrado que ha mentido en muchas de las semiexplicaciones que ha dado tras su nomáster.

Pues ella sigue erre que erre agarrada como un koala a un tronco y ayer, sin ir más lejos, en un acto público se reafirmó en su postura de seguir como presidenta de la Comunidad de Madrid con un «¡seguimos!», entre los vítores de sus incondicionales. Un ejemplo más de que en el 99,9% de la clase política de este país no hay vergüenza torera ni rubor porque la gente te pueda señalar por la calle. Da igual, adelante con todo. No les preocupa que su imagen esté por los suelos y que medio país esté indignado por sus fechorías, ni mucho menos. Y, por supuesto, también les da igual que la comunidad universitaria se asquee al ver como tienen que dejarse la piel para sacar adelante los estudios –que no son baratos, precisamente–, mientras otras privilegiadas ( presuntamente ) aprueban asignaturas que se examinaron antes de que hubiera realizado la matrícula.