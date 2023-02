El Chistera, santuario de la risa

Quedan ya pocos calificativos para poder definir qué ha significado Manolo Vieira en la idiosincracia de los canarios. Saber plasmar nuestra identidad, con una maestría única y con la sonrisa como principal aliada era un arte solo a su alcance. Realzar nuestro lenguaje con personajes e historias que han calado a lo largo de generaciones será algo que perdurará.

Cuando presentó su último espectáculo 'La última y nos vamos' en el Chistera dejó bien claro que se iba «más feliz que el carajo». Hoy lloramos su ausencia, pero su recuerdo irá vinculado a una sonrisa.

Muchos fieles pasaron ayer por la puerta del mítico Chistera, en la calle Juan Manuel Durán, y en modo de respeto y recuerdo depositaron velas o flores a la entrada del pub. Manolo Vieira se nos fue con magua, con un sueño sin cumplir.

De manera fugaz, sin incidir mucho en ello, casi sin hacer ruido, el humorista desveló hace poco que le encantaría que el Chistera se convirtiese en museo del humor, en un lugar de referencia para las futuras generaciones, pero que ese sueño él no lo podía cumplir.

Lo lanzó de manera socarrona a ver si alguien cogía el guante. Sus palabras vislumbraban pena por no poder lograr ese anhelo. Ahora Manolo Vieira no está entre nosotros, pero puede ser una buena ocasión para no perder el Chistera. En ese templo del humor se han vivido noches memorables. Muchas generaciones guardan y guardarán en su retina el Chistera como un lugar de encuentro con la risa, vinculado al nombre de Manolo Vieira, un referente del humor que fue la versión más avanzada del llamado hoy en día como monologuismo.

Seguir disfrutando de esa sala para que las nuevas generaciones de humoristas canarios tuviesen su espacio era un pensamiento que Manolo Vieira se llevó consigo. Abanderar la posibilidad de que el Chistera-Manolo Vieira siga entre nosotros podría ser un guiño hacia lo que ha significado para la sociedad de las islas.

Ahora llegarán reconocimientos y homenajes, pero poder mantener el Chistera-Manolo Vieira como patrimonio canario del humor podría ser inolvidable, «una maravilla», como él mismo me confesó el pasado 4 de noviembre en el Chistera. «Algún día había que despedirse de los escenarios. Pero antes, tenemos la obligación de echarnos unas últimas risas», destacó Manolo Vieira cuando presentó su último show. Atrás quedaron más de 40 años de trayectoria profesional creando un universo mágico, en el que evidenció su perspicacia para plasmar en sus historias el día a día de los canarios.

Seguiremos sonriendo y llorando, con días de sol y de lluvia. Puedo ser un soñador o un iluso, pero seguir pasando por Juan Manuel Durán y gozar del Chistera sería un regalo para todos que honraría la figura de Manolo Vieira.