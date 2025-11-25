Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un compromiso firme con nuestros estudiantes y con la igualdad de oportunidades

La nueva beca de alquiler se integra en un paquete global de apoyo al estudio que alcanza los 3 millones de euros en 2026

Casimiro Curbelo

Presidente de Cabildo de La Gomera

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:47

Comenta

La Gomera siempre ha sido una tierra que apuesta por sus jóvenes. Pero en un territorio insular pequeño como el nuestro, estudiar fuera no es ... solo una decisión académica: es, muchas veces, un desafío económico y emocional para cientos de familias. La doble insularidad impone un sobrecoste real que condiciona la igualdad de oportunidades. Y es precisamente ahí donde las instituciones públicas debemos actuar con determinación, responsabilidad y sensibilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una luchadora de MMA irlandesa por pegar a dos guardias civiles en un vuelo Gran Canaria-Irlanda
  2. 2 Así fue el robo de varias motos en un furgón en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 El sicario que ejecutó al Conejero llegó en moto, «le pegó un par de tiros y se fue»
  4. 4 Muere Bernardo Álvarez, obispo emérito de la Diócesis Nivariense
  5. 5 Agaete se despide del bar El Perola: «Las piernas ya no me dan»
  6. 6 Persecución de película en Gáldar: ignora el alto de la policía, huye a gran velocidad y acaba detenido
  7. 7 Jóvenes que desmontan el machismo desde Canarias: del control al porno
  8. 8 El Ayuntamiento se persona como perjudicado en la pieza del Valka que tiene investigada a Medina
  9. 9 El cierre del aparcamiento de Hoya Viciosa, en San Mateo, ya es firme
  10. 10 Urbanización Díaz Casanova: «Esto es un vertedero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un compromiso firme con nuestros estudiantes y con la igualdad de oportunidades