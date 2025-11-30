Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 1 de diciembre de 2025

Canarias, ante dos desafíos silenciosos, pero decisivos

Bruselas plantea que la distribución de los fondos europeos que hoy reciben directamente las RUP pase a manos de los Estados miembros

Casimiro Curbelo

Presidente del Cabildo de La Gomera

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

Canarias afronta en silencio dos de los mayores desafíos de su historia reciente. Son asuntos que no ocupan grandes titulares, que no generan polémicas estridentes, ... pero cuyo impacto condicionará nuestro futuro colectivo mucho más que cualquier debate coyuntural. Me refiero a la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómico justo para las Islas y al imprescindible blindaje de los fondos europeos destinados a las Regiones Ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual. Ambos retos comparten un rasgo determinante: afectan directamente a la igualdad de oportunidades de los canarios ante el resto del país, y a la capacidad de esta tierra para sostener su modelo social, económico, sostenible y productivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  3. 3 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos
  4. 4 Cuatro fallecidos en un cayuco que se quedó sin agua ni comida a 30 km al sur de El Hierro
  5. 5 El Perola se despide con una gran fiesta
  6. 6 Las Rehoyas: una reposición fuera de plazo
  7. 7 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  8. 8 Más de 9.000 autónomos 'estallan' en Canarias y toman la calle para exigir «una situación más justa»
  9. 9 Marimar Izquierdo: La suerte es contar con ella
  10. 10 La Aemet avisa de posibles chubascos este domingo en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias, ante dos desafíos silenciosos, pero decisivos