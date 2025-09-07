Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una quita para camuflar el cupo

Estamos ante otro paso de Sánchez en su huida hacia adelante para evitar el adelanto de las elecciones

Editorial -

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:41

El Consejo de Ministros aprobó esta semana el anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas, lo que se traduce ... en que el Estado asumirá 83.252 millones de euros. Por más que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado presentar esa medida como un acto de generosidad con las autonomías, es evidente que estamos ante un intento de camuflar la enésima concesión al independentismo catalán. Esta iniciativa deriva del acuerdo entre el Partido Socialista y ERC, que busca un doble objetivo: garantizar la continuidad del apoyo de los diputados de este partido al Gobierno en el Congreso y, en paralelo, de ERC al Ejecutivo catalán que preside Salvador Illa.

