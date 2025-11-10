Escrito remitido sobre el buque 'Fredsi'

En relación al artículo de opinión de Rafael Muñoz publicado el pasado dia 2 de noviembre de 2025 en esta misma sección bajo el titulo ' ... Los barcos de la cocaína en el enclave estratégico de Canarias', se ha recibido un escrito, acogiéndose al derecho de rectificación, que señala lo siguiente: «El buque 'Fredsi' no ha sido objeto de investigación alguna por actividad de pesca ilegal, por lo que afirmar que ha sido señalado por esa actividad perjudica sus intereses comerciales y desprestigian su actuación sin fundamentación.

El cambio de registro de un buque no constituye un incumplimiento normativo ni se puede interpretar como indicio de comisión de actividad delictiva, siendo práctica habitual en el ámbito maritimo. Esta afirmación, vertida en el contexto de un articulo dedicado a Canarias como parte de la vía marítima usada por buques destinados al tráfico de drogas, puede inducir a vincular al 'Fredsi' con dicha actividad, no existiendo tal vinculación y afectando la misma de manera perjudicial, tanto al buque, como a todas las personas fisicas y jurídicas vinculadas legítimamente al mismo.

El 'Fredsi', así como cualquier persona o entidad vinculada al mismo, no se han visto involucrados en ningún procedimiento judicial o administrativo relacionado con actividad ilícita de ningún tipo, tal y como se podría deducir de las manifestaciones vertidas (...)

La información correspondiente a este buque y su armadora es información transparente y compartida con todas las administraciones públicas y entidades que, en las operaciones marítimas y comerciales del buque, tienen algún tipo de relación con el mismo, incluida la Autoridad Portuaria de Las Palmas y Capitanía Maritima, como buque que ha hecho escala en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

La apariencia de ocultación de información en el contexto de una noticia relacionada con el tráfico de drogas induce a un error no fundamentado y carente de veracidad».