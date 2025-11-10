Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Escrito remitido sobre el buque 'Fredsi'

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:15

En relación al artículo de opinión de Rafael Muñoz publicado el pasado dia 2 de noviembre de 2025 en esta misma sección bajo el titulo ' ... Los barcos de la cocaína en el enclave estratégico de Canarias', se ha recibido un escrito, acogiéndose al derecho de rectificación, que señala lo siguiente: «El buque 'Fredsi' no ha sido objeto de investigación alguna por actividad de pesca ilegal, por lo que afirmar que ha sido señalado por esa actividad perjudica sus intereses comerciales y desprestigian su actuación sin fundamentación.

