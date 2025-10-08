Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Del director

Dos años

El ataque del 7 de octubre fue una barbarie terrorista; lo que vino después, también merece la condena

Francisco Suárez Álamo

Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 23:47

Dos años han pasado del brutal ataque terrorista que segó la vida de más de un millar de personas en Israel y acabó con dos ... centenares de rehenes. Sucedió en la zona que conecta suelo israelí con la Franja de Gaza y la autoría fue de Hamás, con la colaboración más que imprescindible de otras facciones y seguramente de Irán. Todo ello acompañado de un clamoroso fallo de seguridad atribuible al Ejército, la Inteligencia y el Gobierno de Israel, que presumían de eficacia pero que evidentemente no estuvieron a la altura del desafío que supone vivir en un casi permanente estado de guerra.

