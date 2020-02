Acostumbrados como estamos a vivir casi en permanente desazón, con una realidad empecinada en no hacerle caso a aquel ilustre director del nunca suficientemente venerado rotativo inglés The Times que predicaba que ninguna noticia que atragantase a sus lectores merecía ir en la portada de su periódico y con un plantel de líderes envanecidos, narcisistas, ávidos de reconocimiento popular y guiados por sus delirios de grandeza, a los que les importa más lo que se enseña que el trabajo realizado, nos encontramos con una sucesión de buenas noticias que desmontan aquella otra máxima del periodismo que rezaba que las buenas noticias no son noticia. Las hay y existen. Bienvenidas sean y que se prodiguen.