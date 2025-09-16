Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 16 de septiembre de 2025
La gran farsa del absentismo: Crónica de un engaño perfectamente medido

El relato es más o menos así: la productividad se hunde porque los trabajadores tienen la osadía de estornudar, ir al médico o, en el colmo de la desfachatez, reclamar vacaciones y sus derechos

Borja Suárez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:16

Ay, el absentismo! Esa palabra tan de moda, ese drama que se cuela en todas las reuniones de empresa como si fuera un invitado no ... deseado. Los jefes fruncen el ceño, los de Recursos Humanos se echan las manos a la cabeza y los economistas sacan sus calculadoras para hacer un drama de la situación. Según sus estudios, el absentismo nos está costando la friolera de «millones de euros» y la productividad se ha ido de vacaciones permanentes con un mojito en la mano. Y claro, el villano de esta historia es siempre el mismo: la persona trabajadora , ese ser misterioso que un día decide no presentarse en su puesto de trabajo. ¡Qué desfachatez!

