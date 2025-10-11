Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tribuna libre

Carreteras más seguras, sostenibles y humanas

En un Estado de Derecho, ninguna política pública puede sostenerse sobre la arbitrariedad ni sobre la negación de la pluralidad territorial

Augusto Hidalgo Macario

Vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:48

Hoy se celebra una efeméride que muchas veces pasa desapercibida: el Día Mundial de la Carretera. El 11 de octubre de 1908 se celebró en ... París el Primer Congreso Mundial de la Carretera. En esa reunión, por primera vez, técnicos, profesionales y usuarios de distintas nacionalidades lograron centrar la atención en una infraestructura que, además de funcionar como punto de conexión entre localidades, se establece como un servicio fundamental para la sociedad. Es decir, hace más de un siglo ya se vislumbraba la trascendencia social, económica y hasta cultural, que encierran unas vías que usamos decenas de veces al día sin apenas reparar en ellas.

