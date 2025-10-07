Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

28 años de CALRE: la voz de las regiones en Europa

Europa será más fuerte, próspera y justa si escuchamos las distintas voces que la conforman y si trabajamos desde la base, con respeto y ambición compartida

Astrid Pérez

Presidenta del Parlamento de Canarias y de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de la UE

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:31

Comenta

Hoy, 7 de octubre, conmemoramos los 28 años de vida de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales de Europa (CALRE), un espacio que desde su ... nacimiento en 1997 ha servido como motor de cooperación, foro de diálogo y plataforma de reivindicación para las regiones con capacidad legislativa. Esta trayectoria de casi tres décadas nos invita tanto a celebrar lo conseguido como a renovar nuestro compromiso con el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  5. 5 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7 Un hombre, a juicio por llegar al aeropuerto de Gran Canaria con más de tres kilos de droga en el equipaje de mano
  8. 8 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  9. 9 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 28 años de CALRE: la voz de las regiones en Europa