Aprendizaje continuo

El periódico CANARIAS7 celebra este año 40 años de vida y la casualidad ha querido que este 2022 cumpla ya 20 años en este diario. Mucho ha llovido desde aquel 1 de mayo de 2002, en el que me estrenaba en el CANARIAS7 cubriendo los actos organizados por los sindicatos con motivo del Día de los Trabajadores.

Aún recuerdo los nervios de aquel día. No quería que nada saliera mal para poder superar la prueba de seis meses del contrato y quedarme en el periódico. Cuatro años antes había terminado la carrera de Periodismo y tras pasar por dos medios pequeños -'La Voz de Lanzarote', que me dio mi primer contrato laboral y cuya época guardó con especial cariño e Ideapress-, ansiaba formar parte de la plantilla de CANARIAS7 y compartir mesa con aquellos periodistas con los que me topaba en las ruedas de prensa y que me parecía que eran grandes profesionales y sabían de todo. CANARIAS7 era ya entonces un referente y yo quería formar parte de él.

La verdad que los inicios fueron maravillosos. Los compañeros, que integraban una abultada plantilla de más de 100 personas, eran geniales y el trabajo, un sin parar de aprender cosas nuevas. Además, coincidieron los años buenos, del 'boom' de la construcción. Era el momento del «España va bien», que años antes había popularizado el expresidente del Gobierno, José María Aznar. El dinero circulaba en el país y las organizaciones públicas y privadas manejaban a mansalva. Durante los primeros cinco años en CANARIAS7 y gracias a las cámaras de comercio o instituciones como el Patronato de Turismo viajé varias veces a Ghana, Senegal, Malí, Marruecos, Cabo Verde, Londres, Berlín, Frankfurt, y hasta Moscú. Vamos, aquella era una bicoca para una recién estrenada periodista. El sueño de su vida hecho realidad. Era la envidia de todos mis compañeros de la carrera de Periodismo que no habían tenido la misma suerte que yo de encontrar un hueco en un medio de comunicación como CANARIAS7 y con las condiciones laborales que yo tenía.

Pero, como nada es para siempre, tras la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos en 2008 estallaba la Gran Recesión y la película cambió por completo. Llegaron los recortes de personal a todas las empresas españolas y por supuesto, a los medios de comunicación, especialmente castigados por la caída abrupta de la publicidad. Muchos diarios desaparecieron, algunos históricos, y dejaron en el camino a numerosos compañeros que pasaron a engrosar las listas del paro. Los viajes se acabaron y lo que tocó entonces fue desempleo, desahucios, descontento, impagos, caída de las ventas, cierre de empresas... Fue realmente una época dura para todos los profesionales que integramos CANARIAS7 a nivel personal y humano porque muchos compañeros se fueron. También fue complejo el momento para el propio periódico, que se enfrentaba a una coyuntura económica difícil, con la pérdida de ingresos a cuenta de la caída de la publicidad. Entonces todos pusimos nuestro granito de arena para conseguir que el proyecto CANARIAS7 siguiera adelante y no le ocurriera como a otros tantos medios de comunicación que desaparecieron para siempre.

La crisis de 2008 fue también un gran aprendizaje a golpe de dato. Una no se topa con una crisis de estas dimensiones todos los días, afortunadamente.

Hoy aquella crisis quedó atrás para muchas empresas y sectores pero no para el periodismo, que parece instalado en una crisis permanente a cuenta de la irrupción de internet, la eclosión de medios digitales, las redes sociales y la mentalidad del 'todo gratis'.

CANARIAS7 está haciendo un gran esfuerzo por encontrar su camino y mantenerse como el referente de la información rigurosa que siempre ha sido, convertido hoy en el medio digital líder en las islas.

En ese camino los periodistas del papel estamos en un proceso de transformación hacia unos nuevos medios que, en mi opinión, no deben implicar un cambio en la forma de hacer periodismo. Aunque hoy los 'clicbait' nos traen a todos un poco locos y nos obsesionan el buen periodismo tiene que estar por encima de ellos. Los periodistas no podemos renunciar a consultar a las fuentes para seguir ofreciendo a los lectores una información veraz, completa, rigurosa y trabajada. Aquí hoy topamos con otro problema: la falta de tiempo. Las plantillas de los medios de comunicación están hoy diezmadas y hay que hacer un sobreesfuerzo adicional para llegar a todo. En CANARIAS7 lo intentamos cada día -quizás unos con más acierto que otros-mientras miramos al futuro confiados en que llegarán tiempos mejores y seguiremos sumando décadas.