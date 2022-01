Cuando el río suena, agua lleva. Los ecos de los metafóricos hombres de negro no solo no se han apagado del todo, sino que estos días han empezado a asomar la patita. Amenazan con recuperar aquellos viejos modos que tanto daño le causaron a la Europa de la poscrisis del 2008. A los adalides del austericidio les ha debido parecer poco menos que un relajo que la UE virara el rumbo con la hecatombe económica provocada por la pandemia de la covid-19 y que, en lugar de tirar del barco a los que no sabían o no podían nadar, como se hizo antes, se haya dedicado esta vez a lanzar salvavidas, como los ERTE.

Por eso, ahora que los embajadores del neoliberalismo más radical huelen que la economía empieza, muy tímidamente, a convivir con la covid, han dejado caer que están de vuelta. Y yo me pregunto. ¿No aprendimos la lección? ¿No quedó claro que si la crisis fue dura, más cruel fue la solución? No demos sentido a esa máxima que dice que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

Claro que las ayudas no pueden durar para siempre. Y claro que las administraciones han de regirse por ciertas reglas para evitar que se conviertan en máquinas de generar deuda. Pero la realidad se antoja incontestable y la pandemia y sus secuelas siguen estando muy presentes como para que las instituciones entiendan que empresas y familias pueden otra vez volar solas. No se cumplió aquello que tanto nos prometieron de que en esta crisis no se quedaría nadie atrás, pero es verdad que con la receta de 2008 habrían caído muchos miles más. Mantengamos el rumbo. Y sobre todo, no confundamos moderar gastos con recortar servicios ni asfixiar a la ciudadanía. Que los hombres de negro esta vez se vistan solo de gris.