Y no pasa nada

No hace falta echar la vista atrás para que un personaje como Trump nos pareciera una broma

Antonio Soler

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:55

No es necesario recurrir al espíritu del abuelo Cebolleta para asombrarnos de lo que está ocurriendo en el mundo en comparación con el pasado. Ni ... siquiera hace falta echar la vista atrás al siglo pasado para que un personaje como Donald Trump nos pareciera una broma. Que alguien de esa catadura estuviese al frente de la todavía primera potencia mundial no era creíble. Y menos aún que hubiera sido elegido democráticamente. O que los argentinos votaran masivamente por un individuo que esgrime una motosierra como principal argumento político. No, la degradación no podía llegar a niveles propios del subsuelo mental, del alcantarillado. Una película futurista que emprendiera ese camino habría estado destinada al fracaso a no ser que su género fuese el de la comedia y el esperpento. Pero he aquí que la comedia, al ser realidad, se convierte en drama. De momento en drama, ya veremos si vira hacia una tragedia de consecuencias irremediables.

