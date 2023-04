Visita a la réplica de la Cueva de Risco Caído

El grupo de senderismo Los Miércoles, al que pertenezco, programó la caminata semanal correspondiente a ese día, 22 de marzo de tal forma que pasara por Artenara con el fin de visitar las instalaciones que acoge la réplica de la cueva principal de Risco Caído, cuya visita guiada habíamos solicitado

Iniciamos la caminata muy de mañana en el mirador situado en los Pinos de Gáldar, y pese a las noticias sobre las posibilidades de altas temperaturas y riesgos de incendios, resultó todo lo contrario, mañana fresquita que obligó a más de un componente del grupo a abrigarse. La marcha fue muy placentera cuando pusimos rumbo a nuestra meta entre los pinares que componen el paisaje, y en el que desgraciadamente observamos visualmente los estragos producidos por el fuego y entendimos que los avisos de posibles incendios hay que tomarlos muy en serio, no en vano, junto a los resistentes pinos canarios, había bastantes cadáveres requemados de árboles víctimas del devastador incendio de 2019. Pero mi interés en estas notas no está en relatar este agradable paseo de extraordinarios e impresionantes paisajes, entre los que destaca según los ojos de Unamuno esa tempestad petrificada; sino en describir la visita.

La visita al centro fue impactante no solo por las magníficas instalaciones que ya predispone al visitante, sino también por la amabilidad y conocimientos de las 3 azafatas que en esta visita nos atendieron y, que como después pudimos confirmar, era un simple aperitivo de lo que nos esperaba. Como nuestro grupo era mayor de 10 cifra tope de cada visita, nos dividieron en dos, uno para visitar la réplica de la cueva principal, y del que quiero hablar en primer lugar, todavía impactado por la impresión que me produjo. Y no es solo por la réplica, que es de un realismo extraordinario, un facsímil del original, en boca de la amable azafata, en el que destaca el durísimo trabajo, con piedras como herramientas, que tuvieron que realizar los aborígenes para darle forma a ese espacio, sino por el ambiente creado en la representación y, en el que destaca que en un lugar tan reducido, nuestros antecesores pudieron crear observatorios y marcadores astronómicos sustentando un calendario muy preciso para su cultura, como reza en el folleto explicativo y que por los efectos espectaculares de la luz solar en el solsticio de verano y de la luna llena en el solsticio de invierno, que entran por un agujero perfectamente diseñado, define entre otros temas, los tiempos de plantación y recogida de cosechas, sino también posiblemente lugar de culto. El efecto producido hace que te sientas transportados siglos atrás no solo en lo físico por la estructura de la cueva y todos los simbolismos que encierra, sino en lo espiritual, con la sensación de que en ese almogaren disfrutas de una catedral de nuestros antepasados.

La segunda parte del recorrido, también guiado, se realiza a través de grandes paneles en las que mediante fotos de gran formato se describen el interior de algunas de las cuevas que componen el grupo y el entorno de las montañas sagradas, acompañados de un video llamémoslo principal en el que se puede visionar los impactantes paisajes que abarcan los municipios de Tejeda, Artenara, Agaete, etc.- acompañados de otros monitores de videos, en las que se abundan en datos paisajísticos flora y fauna, trashumancia y las razones del porqué estos espacios son declarados zona de la biosfera y patrimonio de la humanidad por la Unesco. Se complementa el recorrido con la exposición de muestras de cerámica y diversas pintaderas.

Desde estas líneas quiero felicitar al Cabildo de Gran Canaria, por esta magnífica iniciativa e instarles a realizar una intensa promoción entre la población y en especial en los centros escolares de la isla para que se conozca estas extraordinarias instalaciones, conocer nuestra historia es amar nuestra tierra. Al mismo tiempo que se difunda en los hoteles, para que nuestro turismo tanto nacional como internacional sepa que somos bastante más que sol y playa, que somos cultura, somos paisaje y somos historia.