Algo más que mentes perturbadas

Reconozco que, por eso de mi profesión periodística, desgraciadamente llego a acostumbrarme a escuchar noticias desastrosas, detalles sobre de muertes y agresiones, informes de autopsias o testimonios de cómo lo pasaron de mal numerosas víctimas de cientos de sucesos que, en su momento, han conmocionado a la sociedad. Noticias que en su día fueron portada, pero que van quedando en el olvido, y no porque el ciudadano no tenga retentiva, sino porque, simplemente, en poco tiempo suele ocurrir algo nuevo e, incluso en muchas ocasiones, peor que lo anterior. Pero a lo que nunca me acostumbraré es a escribir sobre personas que abusan, violan o matan a sus propios seres queridos con total sangre fría e incluso, una premeditación digna de cualquier película americana que verse sobre escoria humana.