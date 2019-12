Adiós a un año (multi) electoral

Soledad

En nuestra Comunidad no andamos sobrados en casi nada. Con elevadas cifras de desempleo y no menores datos de pobreza y exclusión social. Con la progresiva pérdida de convergencia respecto a la renta per cápita estatal. Con debilidades en los servicios públicos. Con retrasos intolerables en la aplicación de la ley de la dependencia. Con problemas en una movilidad terrestre que tiene poco o nada de sostenible que origina atascos, contaminación, costes económicos y muchos cotidianos nervios. Con sensible retraso en la implantación de las energías renovables de las que, dicen, somos paraíso.

Dos orillas

Por ahora Coalición Canaria se encuentra en la oposición y su rival en el espacio nacionalista, Nueva Canarias, forma parte del Gobierno que preside el socialista Ángel Víctor Torres. Y se vuelve a hablar de acercamiento entre las dos orillas de ese ámbito, el nacionalista, aunque aún las cosas están muy poco maduras y queda mucha senda que recorrer. Con el Congreso de Coalición como una cita relevante a mitad del próximo año, que puede ayudar a avanzar en ese proceso de mayor entendimiento. O, todo lo contrario, separarlos todavía más.

La confluencia entre CC y NC en los comicios de noviembre fue un pequeño paso, que no todos entendieron en ambas organizaciones, pero sin duda positivo para que Canarias intente sacar la cabeza en el concierto estatal. En un contexto tan complejo, no estar presente en las Cortes generales hubiese sido un verdadero suicidio político que el nacionalismo canario no se podía permitir. Son tiempos para la generosidad, la flexibilidad y el acuerdo. Y para la autocrítica, sin duda.

Los nacionalistas canarios deben gestionar de forma adecuada e inteligente su presencia en Madrid y el valor de sus votos. Contribuyendo modestamente a la gobernabilidad que precisa el conjunto del Estado, también Canarias, para abordar los enormes retos del próximo período: presupuestos estatales para 2020, financiación autonómica, sostenibilidad del sistema de pensiones públicas, reforma laboral, pacto social y político por la educación, políticas efectivas contra la Crisis Climática.

Sin necesidad de inventarse nuevas exigencias ni de ampliar forzadamente agendas. Solo con la justa reivindicación ante el Gobierno central de que cumpla con nuestro Estatuto y con nuestro REF, reformados el pasado año, así como con los acuerdos presupuestarios correspondientes a las cuentas públicas de los años 2017 y 2018. Resulta casi de Perogrullo pedir que se cumpla con la ley y con lo pactado, pero conociendo los modos y maneras de los partidos estatales, de izquierdas o de derechas, con Canarias, yo no me fiaría mucho. Más bien, aprendiendo de la historia, no me fiaría casi nada. Y vaya que me gustaría equivocarme.