¿Por qué corres?

Comenta Compartir

Mis amigos siempre me preguntan que por qué me gusta correr. A veces no encuentro la respuesta porque no lo sé ni yo. La Transgrancanaria, ... que finalizó con éxito el pasado sábado su vigésimo sexta edición, puede que me ayude entre sus recónditos caminos a dar una firme contestación.

El pasado jueves en la modalidad 'Half' un servidor se exprimió al máximo. La salida vaticinaba la emoción que sentiría a medida que iba sumando y sumando kilómetros. Eché a rodar con el 'Ay mi Gran Canaria' de Los Gofiones retumbando por cada esquina de Tunte. El camino de La Plata cautivó mi vista y me recordó en cada paso que daba que había valido la pena apuntarme un año más. Una vez conquistado este sinuoso sendero, puse dirección Garañón mientras pasaba parajes que nunca había visto. Después de ahí y con el Roque Nublo a lo lejos debido a las recientes restricciones de movilidad implantadas, La Culata fue mi siguiente objetivo. Para encarar el barranco de Tejeda y llegar a meta. Allí y en uno de los pueblos más bonitos de España, me estremecí por lo conseguido (bajar más de 40 minutos con respecto a 2024), por haber escuchado a mi cuerpo y mente durante los 21 kilómetros que pateé y por ver a mi familia esperándome con los brazos abiertos y la sonrisa de alivio. No sé si fue mi mejor carrera, pero la disfruté como la que más. Así que la próxima vez que vea a mis amigos recitaré uno a uno estos argumentos que me dio la carrera. A ver si al menos a la Transgrancanaria le hacen más caso que a mí y se animan a correr, aunque sea cuando se les escape la guagua.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Transgrancanaria