Abuelito dime tú

En familias y ambientes de las islas, desde el punto de vista psicológico y antropológico, las novelas del escritor Víctor Doreste describen al abuelo canario como un hombre estoico, alejado de la jarana y el jolgorio propio del mujerío. Corresponde a un carácter taciturno, callado y sufrido, observador, parco en palabrerío hueco, no exento de humor socarrón y oportuno, rasgos psicológicos de intraversión que al hombre canario le ha conferido su entorno y la historia. Cumplían la función de ser mantenedores morales de la familia y sus tradiciones.

Después de, ya lustros, en los que cada año, se conmemora el día del padre, 19 de marzo, y de la madre, primer domingo de mayo, a la ONU no le quedó más remedio que festejar, también, el día de los abuelos y lo ha hecho coincidir con el 26 de julio en que la Iglesia católica, honra a los santos Joaquín y Ana, según la tradición cristiana, abuelos maternos de Jesús de Nazaret.

A partir de los años sesenta su papel de referencia dentro del hogar pasó a un segundo plano, cuando no desapareció, por la masiva emigración del campo a la ciudad que supuso un cambio sustancial en la estructura y los hábitos de la vida de las familias. El tipo de familia nuclear que habitó y habita en pisos de urbanizaciones masificadas convirtió a los abuelos en un ser medio inútil, sin ningún tipo de consejo o responsabilidad dentro del hogar, como no fuera llevar a los nietos a la parada de la guagua escolar o el colegio y hacer pequeñas compras en la tienda o supermercado del barrio.

El escritor argentino Ernesto Sabato, con la acertada y fina pluma que une comportamientos globales a ambos lados del Atlántico, los describe como... silenciosos y solitarios que a nadie piden nada y con nadie hablan, sentados y pensativos en los bancos de las grades plazas y parques de la ciudad: algunos, viejos... esos viejos con bastones de jubilados que ven pasar el mundo como un recuerdo, esos viejos que meditan y a su manera acaso replantean los grandes problemas que los pensadores poderosos plantearon sobre el sentido general de la existencia... que indefinidamente miran o parecen mirar a las palomas que comen granitos de avena o de maíz, o a los activísimos gorriones, o, en general, a los diferentes tipos de pájaros que descienden sobre la plaza o viven en los árboles de los grandes parques.

Mientras, las abuelas esperan llenar la casa con los nietos y preparan la comida de siempre, de cuchara y refrito, que a sus hijos sabe a gloria y que si son varones jaranean con sus mujeres: «A ver si aprendes». También se entretienen, las abuelas, cosiendo prendas o haciendo trabajos a aguja barbilla que luego regalan a sus hijos y nietos por Navidad o Reyes. Todas, presas de la nostalgia, mientras miran, una y otra vez, viejos retratos y observan como transcurre la vida del barrio o la ciudad a través del visillo de las ventanas. La mayoría añora la vida de antaño y manifiesta que no se les suele pedir opinión sobre asuntos de las economías familiares o educación de los nietos. Verdad que, en los últimos tiempos, los han convertido en imprescindibles mantenedores de tantas familias en crisis por mor de los que, los mismos y desde siglos, sufren los cíclicos vaivenes la crisis.

Me resulta inadecuado, cuando no indignante, contemplar como las televisiones, para apoyar cualquier reportaje sobre la tercera, cuarta edad o la jubilación, muestran, una y otra vez, las imágenes de una abuela que, en una de las visitas que su familia le hace a su residencia, juega con un avión de juguete para que la nieta se coma el puré de frutas de la merienda o a un grupo de jubilados jugando al dominó en un hogar de jubilados. ¿Por qué la dirección de cualquier empresa de medios o ente televisivo no envía a sus reporteros a grabar, por ejemplo, como un grupo de mujeres, casi ancianas, pintan, junto a sus caballetes en un taller de pintura, cantan en una coral polifónica, un docente o profesional jubilado imparte una conferencia sobre el modo de envejecer activo u otro jubilado, octogenario, dirige, con buen tino y oído, una rondalla de pulso y púa? Sería una forma de enaltecer a gente de la tercera edad y acabar con el manido estereotipo de que los jubilados ocupan la mayor parte de su tiempo en darle de comer a las palomas, salir con una bolsa de un supermercado o ver, acodado en un valla como crece, día por día, un edificio o calle en construcción.

Conviene que se retome la figura de los abuelos como transmisores de imborrables valores, conocimientos, habilidades dadores y receptores de necesarios afectos. Tal como resume la popular y pegadiza canción de la no menos popular serie de televisión de los años setenta Heidi, un canto a la niñez, al cariño que se profesan nietos y abuelos, escucha cariñosa, activa, de nuevas generaciones ante lo que significa el conocimiento, la experiencia, la memoria resumida en la sencilla y evocadora frase de: abuelito dime tú.