¿A qué tanto revuelo?

Un buen amigo, socialista para más señas, me sugirió no hace mucho. «No escribas sobre Franco, ten cuidado, no te viene bien». O algo así. Lo hizo desde el aprecio, pero me llamó la atención. Más de 40 años después, en el siglo XXI, en una España integrada en la UE y con una democracia consolidada, un hombre de izquierdas me hace ver que aún hay cierto miedo, o reparo, a hablar sin tapujos sobre Franco y lo que representó. Pues siento no hacerle caso. No puedo porque no me cabe en la cabeza que aún hoy exista esa cautela. Como tampoco entiendo el revuelo montado en torno a la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos.