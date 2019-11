A pesar de todo, volver a votar

Claro que hay razones más que sobradas para proclamar a voz en grito: ¡Que les den! Los tambores de la desafección con la política que hacen los que están en la primera línea llevan sonando desde hace bastante y ni así han hecho el más mínimo gesto de enmienda. Aunque el tronar vaya in crescendo se empecinan en los modos y maneras que acentúan el divorcio. Para muestra el debate electoral del pasado lunes. Ni una sola autocrítica, ni un solo amago que invitase al diálogo. Solo soliloquios y ejercicios de escapismo. No se escuchaban. No se contestaban. No debatieron. Tanto tiempo clamando para institucionalizar los debates electorales y ha sido tan perverso el uso que han hecho de ellos que han terminado asesinando el formato.