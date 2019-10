A los que leen

Leer, cuando se puede elegir leer, es vivir intensamente, no renunciar a ningún segundo y saber que, a pesar de todas las incógnitas y todos los desastres, hay algo que tiene sentido, que unos símbolos, cuando se ordenan y navegan entre las emociones y los pálpitos que discurren por nuestros adentros, pueden cambiar el estado de ánimo, la percepción de lo que nos rodea y hasta nuestro propio destino. Hay muchos seres humanos que no han podido leer nunca, o que ya se fueron sin haber leído, por no haber podido acceder a la educación y a la cultura; por eso, los que sí han tenido esa suerte y no la aprovechan, están desterrando una ocasión única de ser más felices y de honrar a todos los que un día nos regalaron argumentos para que todo este galimatías de la existencia se confunda con un paraíso habitable.