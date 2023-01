Sería maravilloso que este año 23 nos trajera un poco de belleza, que siempre está ausente de todas las reclamaciones de derechos. No solo de pan vive el hombre, dice la Biblia. No más urbanizaciones feas. No más ambulatorios de la seguridad social con las baldosas y las paredes y las escaleras más feas de la tierra. No más rotondas feas de toda fealdad posible. No más institutos de enseñanza secundaria en donde no se puede enseñar y aprender nada porque las clases son barracones infumables, donde te pelas de frío en invierno y te achicharras en verano porque están mal hechos, con los materiales más pobres de la tierra. Existe una España de la fealdad arquitectónica que debemos desterrar en este 2023. Estaciones de autobuses, feas. Universidades, feas. Iglesias, feas. Tiendas, feas. Hostales de carretera, feos. Bibliotecas de barrio en donde leer un libro es una conquista homérica porque para leer un libro necesitas paz arquitectónica y una silla que sea silla de verdad. No existen las sillas de verdad en ningún edifico público. Yo no he sabido vivir entre tanta fealdad, me mata. Me deprime. Prefiero el ayuno de alimento al ayuno de belleza. Y sin embargo, España tiene el románico y el gótico más maravilloso de Europa.