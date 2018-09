A pesar de las horas que mi abuela dedicó a enseñarme a persignarme, los únicos fervores que heredé de niño fueron la emoción ante las carreras de Daniel Pollo Vidal en las bandas del Estadio Insular y el amor por los recopilatorios rojo y azul de los Beatles. Aunque lo religioso no me ocupe ni tiempo ni lugar puedo llegar a entender las costumbres de fe que son hábito en muchas personas. Muchas de ellas confinadas de pie tras las vallas en la pasada Romería del Pino mientras que políticos y otros VIP ocupaban asientos reservados o tenían el privilegio de desfilar tras la talla de la virgen. La imagen no es inocente. Ni siquiera en estos días en los que nos movemos en las aguas de lo laico. Sigue mostrando una diferencia de clases injusta y tribal. Rozando lo extravagante al ver a muchos cargos públicos de la isla, de ideologías y creencias probablemente muy alejadas de la devoción, mostrando palmito y hasta presumiendo de outfit en el último Pino antes de las próximas elecciones autonómicas.

«Yo no he votado a nadie para que se vista de romero, le he votado para que gestione»