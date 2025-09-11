Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
c7

El tren de Gran Canaria: una apuesta necesaria para el progreso y la sostenibilidad

Felipe R. Roque Villarreal

Decano de la Demarcación de Las Palmas del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04

En los últimos días, se han publicado algunas opiniones que cuestionan la viabilidad y laconveniencia del proyecto del tren de Gran Canaria. Unas opiniones que ... vienen a contradecir a argumentos sólidos y fundamentados, basados en la experiencia y estudios de técnicos cualificados del sector de la movilidad y ferrocarriles. Hablamos de una infraestructura estratégica, estudiada durante años por profesionales, que representa una oportunidad histórica para la sociedad canaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  5. 5 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  7. 7 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  8. 8 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  9. 9 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  10. 10 La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El tren de Gran Canaria: una apuesta necesaria para el progreso y la sostenibilidad

El tren de Gran Canaria: una apuesta necesaria para el progreso y la sostenibilidad