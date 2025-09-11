El tren de Gran Canaria: una apuesta necesaria para el progreso y la sostenibilidad

En los últimos días, se han publicado algunas opiniones que cuestionan la viabilidad y laconveniencia del proyecto del tren de Gran Canaria. Unas opiniones que ... vienen a contradecir a argumentos sólidos y fundamentados, basados en la experiencia y estudios de técnicos cualificados del sector de la movilidad y ferrocarriles. Hablamos de una infraestructura estratégica, estudiada durante años por profesionales, que representa una oportunidad histórica para la sociedad canaria.

El tren de Gran Canaria no es un capricho político ni un proyecto improvisado. Está respaldado por estudios de viabilidad elaborados por equipos de profesionales, expertos en movilidad, transporte e infraestructura ferroviaria que han analizado la demanda, los costes, la eficiencia y la sostenibilidad de la infraestructura. Profesionales que son los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que es la única especialidad de la ingeniería con esas competencias.

Hay quien cuestiona los estudios de viabilidad, que podrán ser «interpretables». No vale la pena ni entrar en números, la interpretación real no hay más que verla si la comparamos con el resto de trenes de cercanías en Península y Europa. Los recorridos, la situación de los núcleos de población, la concentración de actividades económicas y el peso del turismo hacen que en Gran Canaria exista un contexto aún más justificado para su implantación que muchas líneas de cercanías existentes.

Canarias supera los 2,2 millones de habitantes y recibe anualmente unos 18 millones de turistas. Este nivel de movilidad genera una presión constante sobre la red viaria, especialmente en ejes neurálgicos como Las Palmas-Sur. El tráfico intenso no solo resta productividad, sino que también agrava la contaminación y reduce la calidad de vida de residentes y visitantes. Frente a esto, el tren es una solución moderna, segura y eficiente que permitiría descongestionar las carreteras, ahorrar tiempo y ofrecer una alternativa de transporte masivo y sostenible.

En nuestra historia reciente, Canarias ha sufrido con frecuencia la resistencia de voces que se oponen a todo progreso. Ocurrió con la creación de la Universidad de Las Palmas, con la Circunvalación de la capital, con el Salto Chira-Soria o con el desarrollo de puertos estratégicos… Y hoy se repite con el tren. Decir que no merece la pena intentarlo porque la burocracia es lenta equivale a condenarnos a la parálisis. La lentitud administrativa nopuede ser excusa para renunciar a proyectos de gran calado; al contrario, debe ser un acicate para impulsar reformas que aceleren la toma de decisiones.

¿Se imaginan a los hermanos Juan y Fernando León y Castillo en su campaña para la construcción del Puerto de La Luz y Las Palmas en 1883?. Habían voces dentro y fuera boicotenado todo progreso para la Isla, y al final su determinación consiguió el éxito. No les paró la burocracia, simplemente se comprometieron y lo consiguieron.

El tren de Gran Canaria no es 'humo', sino un proyecto tangible con beneficios claros: Mejora de la movilidad para residentes y turistas.

Reducción del tráfico y la contaminación en una isla con recursos naturales limitados. Impulso económico gracias a la inversión y a la creación de empleo durante la construcción y explotación.

Conexión territorial más eficiente, que facilita la cohesión social y el acceso a oportunidades.

Negarse a avanzar en este camino es condenar a Gran Canaria a seguir atrapada en atascos diarios y a perder competitividad frente a otros destinos turísticos internacionales que sí invierten en infraestructuras modernas.

El tren de Gran Canaria no es un lujo, es una necesidad estratégica. No podemos permitir que el inmovilismo, la falta de visión o las críticas sin base técnica frenen un proyecto que puede transformar positivamente nuestra isla. Canarias merece infraestructuras del siglo XXI, y el tren es una de ellas. Apostar por él no es vender humo: es invertir en el bienestar, en la sostenibilidad y en el futuro de todos los canarios.