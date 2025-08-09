Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Noelia Núñez y José María Ángel Batalla Efe

La honra

Al parecer, no hay nada más honroso que dimitir cuando se evidencia tu deshonra

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:25

A punto de iniciar sus vacaciones veraniegas, algunos políticos tuvieron un sobresalto, seguido de un episodio de pavor, aunque afortunadamente resuelto en la mayoría de ... los casos con una rectificación urgente de su currículo oficial, ya que han sido pocos los dimisionarios a causa de sus fraudes académicos. Era sencillo: se corrige la mentira y deja de ser mentira. Es el peligro, en fin, que tienen los currículos, sobre todo en ese gremio: que te vienes arriba cuando redactas el tuyo, ya que nadie se encarga de verificarlo, y se te desata la fantasía, de manera que acabas otorgándote grados imaginarios, másteres ficticios y magnificando con una titulación rimbombante un cursillo de tres días.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  2. 2 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  3. 3 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea
  6. 6 Fontanales, el niño bonito de la Villa de Moya
  7. 7 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas
  8. 8 Un taxista cobrará 908 euros por sufrir un accidente aunque su taxi siguió operando
  9. 9 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  10. 10 Canarias verá un eclipse de Sol por primera vez en 66 años: el Elder fijará atalayas cósmicas para observarlo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La honra

La honra