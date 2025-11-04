Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Arcadio Suárez
Tribuna libre

La legalidad inmoral del alquiler en Canarias

El derecho a la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. La especulación inmobiliaria, que ha convertido los hogares en instrumentos de lucro, exige respuestas urgentes y contundentes

Esther González González

Diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el Parlamento de Canarias

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

En Canarias, acceder a una vivienda se ha convertido en una pesadilla para miles de familias que, año tras año, ven cómo sus derechos son ... vulnerados por el mercado del alquiler. La situación que vivimos hoy no es solo insostenible: es una forma encubierta de extorsión.

