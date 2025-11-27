Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Quizá los malos tratos, como los abusos a menores, no deberían prescribir nunca

Elena Moreno Scheredre

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:13

A veces, cuando me pilla el desalentador panorama de la política de este país, digo, un poco frívolamente, que me gustaría colaborar con la prensa ... rosa. Lo digo porque no me cabe ni un miligramo más de decepción ante nuestros representantes, pero teniendo en cuenta que solo el enunciado de este estilo de opinión sobre la intimidad de los famosos hace que se me rice el pelo, confieso que prefiero quedarme de este incoloro lado.

