El ‘milagro’ del fútbol femenino

En apenas unos meses, España ha cosechado el título tanto en el Europeo sub 19 como en el sub 17, logrando además el subcampeonato en el Mundial sub 20. La diferencia es que, en este caso, hablamos de balompié femenino. Un auténtico ‘milagro’ que ha cristalizado superando toda respuesta plausible, teniendo en cuenta las abismales diferencias con su homólogo masculino.

Pongámonos en situación. El sueldo mínimo de un futbolista de la Liga Santander es de 155.000 euros. En cambio, el de una jugadora de la Liga Iberdrola, que se rigen por el salario mínimo interprofesional, en torno a 825 euros -algunas sabemos que incluso menos-.

De las casi 30.000 licencias femeninas federadas, apenas un 0,1% son profesionales. Por supuesto, ha habido avances, pero aún son epidérmicos. La sección femenina del Barcelona es la que mayor presupuesto maneja de España con una cuantía de 4 millones, pero en su seno se manejan también diferencias considerables, con extranjeras que perciben 6.000 euros mensuales con canteranas que rondan los 400.

Sí, es cierto, de la noche a la mañana pensar en un cambio sustancial sería como una onírica quimera, teniendo en cuenta que la mujer mejor pagada en los últimos años ha sido la brasileña Marta Vieira da Silva con 500.000 dólares (427.500 euros), muy lejos de los 40 millones de Lionel Messi. Pero aún así, el milagro del fútbol español cobra dimensiones inesperadas, teniendo en cuenta lo que manejan otras ligas.

De hecho, la competición francesa es la que contempla los salarios más altos (42,188 euros de media). Por delante de España se sitúan también Alemania (37.060), Inglaterra (29.962), Estados Unidos (23.301), Suecia (12.000) e incluso Australia (9.154), según datos de Sporting Intelligence.

Con esta panorámica, sorprende aún más que nuestras jugadoras se codeén con las mejores. Pero otra cosa es codiciar un mundial absoluto con esta carestía de medios, infraestructuras y de poder adquisitivo. Algunas voces autorizadas dicen que esta meta se antojaría más asequible con la creación de otro club potente en la liga para generar nuevas sinergias. ¿Será el Real Madrid? De momento, Florentino no lo ve rentable...