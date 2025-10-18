Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Herramientas para contar el horror

La 'docuficción' 'La voz de Hind', que trata las últimas horas de vida de la niña asesinada por el Ejército de Israel, es un híbrido inapropiado si lo que pretende es documentar o denunciar un crimen porque abre la puerta al cuestionamiento de las pruebas

Edurne Portela

Edurne Portela

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:05

Durante el Festival de Cine de San Sebastián vi 'La voz de Hind', la película «basada en hechos reales» y catalogada por la crítica como « ... docuficción» que trata las últimas horas en la vida de la niña de seis años Hind Rayab, asesinada por el Ejército de Israel. Esta película consiguió el Premio del Público del Festival. Entiendo y respeto los motivos del público –solidaridad, denuncia, compromiso– pero, al mismo tiempo, considero que es importante reflexionar sobre cómo nos acercamos a la representación artística de sucesos tan extremos como el asesinato de Hind Rayab.

