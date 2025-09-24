Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
Soñamos con la paz y hacemos la guerra

El paréntesis de tranquilidad relativa en que desembocó la Guerra Fría se ha agotado las amenazas vuelven a donde solían

Diego Carcedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:47

Puede asegurarse que la mayor parte de la humanidad sueña con la paz, el bien más valorado por la inmensa mayoría, pero la realidad es ... que no nos rendimos a la tentación de la guerra. La Historia lo recuerda: las ambiciones de poder y el odio son sin duda las principales razones que la explican por mucho que se buscan otros argumentos para justificarla. Lo estamos viviendo estos días en que la posibilidad de algún estallido bélicos se está multiplicando y en varias latitudes.

