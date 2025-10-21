Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Santiago Muñoz Machado en el Congreso Internacional de Arequipa. EFE

Tengamos el idioma en paz

Guste a sus enemigos, que como todo lo importante los tiene, o no guste, el español, o castellano si se prefiere, es actualmente la lengua oficial de más de una veintena de países

Diego Carcedo

Martes, 21 de octubre 2025, 23:16

Comenta

Mirando bien a nuestro alrededor, la triste realidad es que en España cada vez tenemos menos razones por sentirnos satisfechos. La imagen política que ofrecemos ... en el extranjero y sufrimos en el interior es catastrófica. El Gobierno se tambalea hipotecado con conflictos familiares e incertidumbre parlamentaria. La corrupción es la realidad emergente con más fuerza. La economía alardeada desde el poder oculta los índices crecientes de la pobreza. En resumen, la política es como una feria de trastos viejos y hasta la Justicia, que sigue siendo lo más serio, sigue lastrada con el caso insólito de un fiscal del Estado procesado como un delincuente más.

