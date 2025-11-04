Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 5 de noviembre de 2025
Con Franco nunca terminó la guerra

España era un país sin libertad para pensar ni para mantener su dignidad bajo el agobio de la represión

Diego Carcedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 23:13

La proximidad del cincuentenario de la muerte de Franco es una oportunidad excelente para recordar que ese día terminó también la Guerra Civil que, además ... de medio millón de muertos, dejó a España dividida y bien podría decirse que encarcelada. Había excepciones de personas que deificaban a su figura y aprovechaban el tiempo para disfrutar de los beneficios de aquel drama nacional junto a las ventajas de servir a un régimen que despertaba odios y se empeñaba en olvidar.

