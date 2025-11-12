Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La borrasca Claudia llega a Canarias, última hora en directo: la Aemet eleva a naranja el aviso en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos EP

Un escándalo que marea

Todo empezó con José Luis Ábalos, el poderoso ministro que fue alejado del Gobierno y, unos meses más tarde, incorporado a las esferas del poder de manera no menos extraña e inesperada

Diego Carcedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

No es la primera vez que la política nacional nos produce sobresaltos, y empaña nuestra tranquilidad cotidiana y de paso nos provoca indignación por el ... juego en que se gestionan nuestros votos y nuestras múltiples y variadas contribuciones fiscales. Pero repasando un poco la realidad política nacional es que esta vez se están batiendo todos los récords de escándalos y de protagonistas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  4. 4 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  5. 5 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  6. 6 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  7. 7 La borrasca Claudia barre, riega y azota a Canarias de oeste a este desde hoy
  8. 8 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  9. 9 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  10. 10 Las carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 11 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un escándalo que marea

Un escándalo que marea