Cuenta Pajares que pasaba mucho apuro cuando veía a sus compañeras de trabajo desnudarse a las siete de la mañana para comenzar a rodar. Más apuro pasarían ellas, digo yo. Y más frío. Pero la taquilla se calentaba a fuerza de que las actrices se congelaran.

Sin mascarilla que echarme a la jeta, me siento como Sara Mora en 'Los energéticos'. En pelota picada. Que claro que es incómoda, y claro que se te empañan las gafas, y claro que te cuesta respirar, y claro que es absurdo llevarla en exteriores, y claro que las gomas se te clavan detrás de las orejas, y claro que te salen erupciones en la piel, y claro que si los críos, y claro que todo. Pero si una buena capa todo lo tapa, una buena mascarilla te tapa hasta la rabadilla. Y podías tirarte a la calle sin maquillar. Y sin tener que saludar a los vecinos. Y sin depilarte el bigote. Y sin preocuparte de que te ingresaran en la López Ibor por ir cantando hecha una loca camino del curro.

Desafortunadamente, no he invertido estos meses en arreglarme los dientes ni en enfoscarme la fachada. Tiempo perdido. Pero casi prefiero ir con la cara al vent y que se me vean las arrugas a que se me vean las miserias. La segunda ola del destape ha llegado a la España conservadora. Y está despelotada viva. Casado y Díaz Ayuso, que aparentemente se comían las bocas debajo de las mascarillas, han empezado a partírselas en cuanto se las han quitado. Y a nosotros, al ver al uno espiando a la otra y a la otra pagando comisiones en la época más dura de la pandemia, todo supuestísimamente, nos invade la vergüenza. Mira, como a Pajares. La liberté a la madrileña era una película de Ozores. Y tiene pinta de calentar la taquilla, pero de enfriar las urnas.