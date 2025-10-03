Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 3 de octubre de 2025
José Ibarrola

Los otros

La gestión de la migración en el siglo XXI es una tarea crucial, pero no se puede permitir que el discurso populista distraiga de centrarse en desafíos acuciantes

David Mathieson

Periodista y exasesor del Gobierno británico

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:25

Comenta

Hace poco más de 100 años comenzó a circular uno de los documentos más perniciosos de la historia. El archivo, llamado los Protocolos de los ... Sabios de Sión, pretendía ser las actas de un complot secreto urdido por la comunidad judía para lograr la dominación global. Los Protocolos vieron la luz por primera vez en la Rusia de los zares en 1903, pero pronto fueron traducidos a varios idiomas y circularon entre grupos antisemitas de todo el mundo. En realidad, el documento era totalmente ficticio, un bulo creado y difundido para desacreditar a las comunidades judías, pero el documento reavivó viejos mitos y contribuyó a promover un miedo al judaísmo sin precedentes dentro y fuera de Rusia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  2. 2 Una residente canaria en la flotilla: «Si están viendo esto, he sido secuestrada por las fuerzas de ocupación israelíes»
  3. 3 Lionel Ramírez se recupera en la UCI: «Lo pasó muy mal pero siempre pensó que lo iban a rescatar»
  4. 4 El cantante de Efecto Pasillo desvela sus problemas de salud mental y lanza un mensaje optimista: «Se puede salir adelante»
  5. 5 Colapso en la GC-1 y vías alternativas en plena hora punta
  6. 6 Casi medio millón de euros separan al asesor del Gobierno de Canarias con más dinero del que menos
  7. 7 Accidente en la GC-2: un choque entre tres coches dejó a uno volcado en la vía
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy jueves 2 de octubre
  9. 9 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebra sus bodas de oro: su presupuesto sube un millón hasta los 6,5 millones de euros
  10. 10 Canarias busca en Gáldar soluciones para hacer frente a los principales desafíos poblacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los otros

Los otros