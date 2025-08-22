Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 22 de agosto de 2025
arrio de San Antonio de Torre Pacheco (Murcia) EP

Demografía y destino

Los disturbios en Torre Pacheco son un ejemplo del discurso xenófobo de la extrema derecha, que no ofrece solución al desafío real del cambio demográfico

David Mathieson

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:01

En el siglo XIX, el filósofo y matemático francés Auguste Comte acuñó una frase para describir las consecuencias del crecimiento poblacional: «la demografía es el ... destino». El estudio de factores demográficos como el tamaño de la población, el equilibrio entre hombres y mujeres y los cambios en el perfil de edad de la población, es fundamental para entender muchas de las tendencias que determinarán nuestro futuro en el siglo XXI y así la observación de Comte es muy acertada.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 Condenado un empleado de banca en Gran Canaria que estafó 30.000 euros a unos clientes
  3. 3 Brote hospitalario de salmonela en Gran Canaria: «Los afectados son de diferentes perfiles y plantas»
  4. 4 Agosto en Las Palmas de Gran Canaria: 10 bomberos y dos parques zonales cerrados la mitad de los días
  5. 5 Un hombre resulta herido crítico tras caer desde tres metros en Mogán
  6. 6 Baleares se declara desbordada por las pateras y pide suspender el reparto de menores de Canarias
  7. 7 El Cabildo frena el deterioro del Pino Bonito de la presa de Las Niñas
  8. 8 Los trabajadores del Puerto exigen un «cambio de rumbo» a Calzada tras la marcha de jefe comercial
  9. 9 La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas
  10. 10 La UD, ante un rival maldito: Córdoba CF

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Demografía y destino

Demografía y destino